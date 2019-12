Cristina mintió y efectivamente cobró 400 mil para sus viajes a Cuba y Calafate

A pesar de haber publicado una desmentida oficial a través de un comunicado, se conoció la documentación que prueba que la presidente del Senado solicitó dinero para viáticos, pasajes, tasas aeroportuarias y “gastos eventuales” para ella y un inusitadamente grande equipo de custodios.

En los pocos días que lleva como presidente del Senado de la Nación, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner lleva un derrotero de polémicas sin precedentes, fiel a su estilo confrontativo. Durante una de sus primeras sesiones, decidió inesperadamente tomar el micrófono para lanzar una feroz crítica a la prensa, cuando la orden del día no indicaba en absoluta que debía tratarse ese tema. Simplemente le dieron ganas, y todos los legisladores tuvieron que quedarse escuchando su discurso improvisado.

Pocos días después, se trenzó con el senador José Mayans cuando la saludó desde su estrado exclamando: “Disculpe, presidente Fernández”. Ella, rápida y confrontativa, lo corrigió: “Presidenta, Mayans, presidenta – ta – ta”. El legislador sonrió y le aseguró que el término no tiene género y ella, cometiendo un error, le respondió: “Sí tiene, eso que usted dice lo afirman los machistas”. Claro está, luego la ex mandataria aprendió que “presidente” es el ente que preside. Lo mismo que “estudiante” es el ente que estudia. No hay “presidento y presidenta” o “estudianto y estudiante”.

Finalmente, el rumor de que el Senado correría con sus gastos para el viaje que pretende hacer a Cuba para visitar a su hija Florencia provocó una polémica de grandes dimensiones, que su equipo de trabajo trató de manejar entre bambalinas. En efecto, pocas horas después del estallido, la ex presidente desmintió la información a través de un comunicado, asegurando que “pagó con su bolsillo para ir a visitar a su hija a la república de Cuba”.

No obstante ello, todo pareciera indicar que Cristina Kirchner mintió y que, de hecho, el Senado desembolsará una suma de dinero sin precedentes para cubrir la seguridad del viaje de la presidente del cuerpo. Acorde a la documentación oficial 0508/19 y 0509/19, el Senado deberá abonar los gastos de custodia de la ex mandataria, que ascienden a 162.319 pesos para pasajes y tasas, más 2 mil dólares en viáticos y otros mil dólares en “gastos eventuales”.

Además, durante las fiestas por Navidad, el viaje de la presidente del Senado al Calafate le costó al Congreso de la Nación 267.776 pesos más pasajes aéreos para diez personas. (www.REALPOLITIK.com.ar)